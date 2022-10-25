جاكرتا 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأدى حريق في سفينة ركاب تقل 240 شخصًا قبالة السواحل الجنوبية لإندونيسيا إلى مقتل 14 شخصًا.واشتعلت النيران في السفينة التي انطلقت من كوبانغ بمقاطعة نوسا تنغارا الشرقية متجهة إلى كالاباهي.وذكرت الوكالة الإندونيسية للبحث والإنقاذ أن عمال الإنقاذ والسفن القريبة انتشلوا 226 ناجيًا، حيث يجري الآن التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.// انتهى //08:57ت م0023