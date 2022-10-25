مكة المكرمة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس مبادرة "تعظيم" للعناية بالمصحف الشريف في الحرمين الشريفين، وتعظيمه وإكرامه والحفاظ عليه.وأوضح الدكتور السديس أن المبادرة من شأنها الإعانة في الحفاظ على كتاب الله في الحرمين الشريفين، مؤكداً أن القيادة الرشيدة حرصت على العناية بكتاب الله وتعظيمه وطباعته والحفاظ عليه وكان لها العديد من الإسهامات في هذا المجال.من جانب آخر وقّعت الرئاسة أمس اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية مع المركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخرج لترسيخ البر والتقوى في مجال التعلم والتعليم والعناية بالمصحف الشريف وتعظيمه وإكرامه، والتعاون في إظهار جهود الدولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //09:18ت م0026