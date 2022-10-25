دبي 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسيشارك المركز السعودي للاعتماد في معرض المختبرات العربية "ARAB LAB"، الذي يستمر خلال المدة من 24 إلى 26 أكتوبر في دبي, يعرض من خلاله خدماته ويعرّف الزوار بأهمية الاعتماد ومزاياه.وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل القعيّد أن مشاركة المركز تأتي في إطار سعيه الدائم لتحقيق مستهدفات إستراتيجيته الرامية إلى الإسهام في تعزيز البنية التحتية للجودة، ورسالته المرتكزة على تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة بالشراكة مع الجهات في منظومة الجودة محليًا ودوليًا، للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية.واستعرض جناح الاعتماد السعودي خدماته لجهات تقويم المطابقة، وأبرز منجزاته حيث حقق ارتفاعاً في أعداد جهات تقويم المطابقة المعتمدة ليصل إجمالي الجهات المعتمدة إلى أكثر من 230 جهة، وذلك تأكيداً على كفاءة المركز التشغيلية وقدرته على استيعاب التوسع في طلبات الاعتماد.ويوفر معرض "ARAB LAB"، فرص متنوعة لتبادل الخبرات مع الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين، حيث يضم في نسخته الحالية أكثر من 1000 مشارك من مختلف دول العالم، وهو ما يعكس حرص الاعتماد السعودي على الحضور في المعارض الفنيّة والتخصصية لرفع الوعي ونشر ثقافة الاعتماد والجودة، وللالتقاء مع التجارب العالمية وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية.// انتهى //09:24ت م0027