الرباط 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واستطرّقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى أعمال الجمعية العامة السنوية للمجلس الدولي للمطارات في أفريقيا والعالم التي افتتحت أمس بمدينة مراكش المغربية، لتدارس قضايا تهم مستقبل الطيران المدني بعد جائحة كورونا، وفرص تطوير هذا القطاع.وتناقلت صحف الرباط دعوة الأردن على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي، إلى إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط، وإلى وقف أعمال العنف والاقتحامات للمدن الفلسطينية.وأخبرت صحف الثلاثاء عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين، إثر هجوم إرهابي بسيارة مفخخة شنّه 4 مسلحين ضد فندق جنوب الصومال.وعرّجت على فصول الأزمة السياسية والاقتصادية التي تزداد عمقاً بالسودان، والتي تهدد الملايين من سكانها بالمجاعة.وتناولت فوز وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، برئاسة حزب المحافظين، مما يؤدي إلى فوزه أيضاً بمنصب رئيس الوزراء.// انتهى //09:33ت م0028