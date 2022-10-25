الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسبدأت اليوم في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد"، وذلك بمشاركة 6000 مشارك من دول العالم، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة وتستمر على مدى ثلاثة أيام.ورحّب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII ريتشارد آتياس في بداية المؤتمر بأصحاب السمو والمعالي الحضور والمشاركين في أعمال الدورة الجديدة للمبادرة ، منوهاً في الوقت ذاته بأهمية الجلسات والمناقشات التي ستشهدها النسخة السادسة للمبادرة التي سيبلغ عدد جلساتها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على مدى الأيام الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيو اقتصادي والمساواة في عالم غير متساوٍ وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.وشدد على أهمية العمل الجماعي لحقيق التأثير الكبير على مجالات دعم الإنسانية خاصة في ظل مايواجهه العالم من مشاكل عديدة وصعبة ونظام عالمي جديد.وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بالدعم الكبير الذي تلقاه المؤسسة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن قبل الشركاء وعلى رأسهم صندوق الاستثمارات العامة PIF .ودعا ريتشارد آتياس معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان لافتتاح النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار وإلقاء كلمته الافتتاحية.// يتبع //09:46ت م0029