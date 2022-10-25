نجران 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسنفذت جامعة نجران ممثلةً بوحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية أمس، ركناً توعوياً وورشة عمل بعنوان "فنيات استخدام العصا البيضاء"، وذلك بمقر الكلية.وأوضح عميد كلية التربية الدكتور محمد الحازمي أن الورشة والفعاليات المصاحبة، تأتي في إطار تفعيل الجامعة لليوم العالمي للعصا البيضاء؛ للإسهام في تنمية الوعي المجتمعي في كيفية التعامل الصحيح مع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، لتحسين جودة الحياة للمجتمع، بما يواكب رؤية المملكة 2030.وتطرقت الورشة إلى عدد من المحاور تمثلت في توضيح معنى العصا البيضاء وأهميتها ، وطرق الاستخدام الصحيح لها، ودور المجتمع تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، إضافة إلى الجهود المبذولة من القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن، وتطبيق عملي لأنواع العصا البيضاء وكيفية استخدامها.// انتهى //10:19ت م0033