سكاكا 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بدخول جامعة الجوف لتصنيف التايمز العالمي للجامعات، نظير تحقيقها تصنيفًا متقدمًا وللمرة الأولى في تاريخها، حيث صنّفت الجامعة في المرتبة الـ 601-800 عالميًا في منافسة ضمّت العديد من المؤسسات التعليمية حول العالم.جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير فيصل بن نواف في مكتبه اليوم, رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، يرافقه وكلاء الجامعة، حيث استعرض سموه تقاريرًا حول المنجزات التي حققتها الجامعة مؤخرًا، مقدمًا التهنئة لمنسوبيها لما تحققه من منجزات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .كما أشاد سموه بتحقيق عدد من برامج الجامعة على الاعتماد البرامجي الوطني من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى تميز عدد من الباحثين من الجامعة ودخولهم ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثير بحثيًا خلال العام 2021م على الصعيد الدولي وفقًا لدراسة نشرتها المجلة العلمية Elsevier ضمن قواعد البيانات Scopus.وأكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أن حصول جامعة الجوف على مركز متقدم عالمياً في تصنيف التايمز يعد ترجمة لدعم ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- للتعليم بكافة مؤسساته التعليمية، الذي يعد إنجازاً يضاف إلى إنجازات الوطن في العهد الزاهر، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، سائلاً الله تعالى التوفيق لمواصلة التطور والتميز محليًا ودوليًا.من جانبه أشار الدكتور الشايع إلى أنّ هذه المنجزات تأتي امتدادًا للإنجازات التي حققتها الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ضمن خطتها لتعزيز تنافسيتها على جميع المستويات وتتويجًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، والمتابعة المستمرة من سمو أمير المنطقة ومعالي وزير التعليم.// انتهى //11:10ت م0043