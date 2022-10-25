حائل 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسينظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً، أولى سباقاته للموسم الجديد على كأس نادي سباقات الخيل، بمشاركة 57 جواداً، وذلك على ميدان الفروسية بحائل.وأوضح مدير المركز الإعلامي المهندس ياسر النازح أن السباق يتكون من خمسة أشواط حيث خصص الشوط الأول للدرجة مفتوح 2019 على مسافة 1200 متر والشوط الثاني للدرجة لم تربح على مسافة 1200 متر , فيما خصص الشوط الثالث على مسافة 1400 متر لمفتوح 2020، والشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة على مسافة 1200 متر ، بينما خصص الشوط الخامس لمفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر.يذكر أن برنامج سباقات الموسم الجديد يتضمن إقامة 20 سباقاً على مدار 5 أشهر.// انتهى //11:10ت م0044