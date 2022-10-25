الدمام 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الجاري أعمال معالجة لـ 1350 مترًا مربعًا من الحفر بطرق وشوارع محافظة الجبيل، باستخدام أكثر من 50,000 متر مربع من الإسفلت، وطلاء أرصفة بطول 34 ألف متر طولي، بالإضافة إلى أعمال تركيب البدورات الخرسانية بطول 650 مترًا طوليًا، في شوارع وأحياء متفرقة بالمحافظة.وتأتي هذه الأعمال ضمن أهداف الأمانة في تحسين وتطوير ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضاري.وأكدت الأمانة السعي للحفاظ على شبكات الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر، ضمن برنامج صيانة الشوارع بأعمال وإصلاح الطرق بالمحافظة، والعمل وفق خطة مرحلية تتضمن تغطية جميع المواقع.// انتهى //11:10ت م0045