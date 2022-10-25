عقلة الصقور 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسينطلق غداً مهرجان "السمن والسمين" بمحافظة عقلة الصقور ، بتنظيم من بلدية عقلة الصقور، وذلك بالحديقة العامة بالمحافظة، وسيستمر لمدة 17 يوماً.وأوضح رئيس بلدية محافظة عقلة الصقور ناصر الفوازي أن البلدية عملت على تهيئة المكان، وصيانة البنية التحتية له، والعمل على تحسين مرافق الحديقة، من خلال استبدال الأرضية، وإضافة الإنارة الجمالية، وتخطيط وتنظيم الموقع بشكل هندسي يتوافق مع المهرجان.وبين أن المهرجان يتضمن عدداً من الفعاليات ومركزاً للتسوق ومسرحاً للطفل ومعارض مصاحبة للحرف اليدوية ، وعربات الفود ترك وساحات للأسر المنتجة، ومنطقة مخصصة للألعاب ، مشيراً إلى أن المهرجان يحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية بالمحافظة.// انتهى //11:12ت م0046