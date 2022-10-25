مكة المكرمة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسنفّذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم, ورشة عمل متخصصة للحد من مخالفات البناء ومخلفات الحفريات، وذلك في مقر الأمانة بمكة المكرمة، وبحضور عدد من المختصين بالأعمال الرقابية.و استهدفت الورشة رؤساء البلديات الفرعية ومديري الخدمات, والشؤن الفنية بالبلديات والمراقبين الميدانيين بهدف رفع مؤشرات وكفاءة الزيارات الميدانية، ورفع إنتاجية المراقبين واطلاعهم على أهم آليات الرقابة وضبط الجودة وتطوير إجراءات العمل الرقابي وتحقيق رؤية الأمانة بما ينعكس إيجاباً على أعمال الرقابة الميدانية.ويأتي ذلك امتداداً لجهود الأمانة المتعلقة بالحملة التوعوية التي أطلقتها مؤخراً عن مخالفات البناء، والمتزامنة مع الحملة التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن جهودها المستمرة لإزالة عناصر التشوُّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة والحد من المخالفات، والمحافظة على تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل النطاق الإشرافي للأمانة.// انتهى //11:14ت م0047