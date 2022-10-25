الجزائر 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واستناولت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الاستعدادات الأخيرة لانعقاد القمة العربية في دورتها العادية الـ31 بالجزائر العاصمة يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، وتسخير كافة الإمكانات من أجل إنجاح هذا الموعد العربي المتزامن مع الاحتفالات الرسمية بمرور 68 عاماً على ثورة التحرير من الاستعمار وإسهامات قادة وشعوب الدول العربية في مساندتها.وأبرزت مباحثات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك والتي ركزت على محددات تناول الأزمة اليمنية خلال اجتماعات مؤتمر القمة العربية المقبلة وكذلك المخرجات التي ترغب الحكومة الشرعية في اليمن في صدورها.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى تجديد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال اجتماعاته مع مختلف الفاعلين في الساحة الليبية من أجل استئناف العملية السياسية، أن أولويته تكمن في تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بما يؤدي إلى بناء دولة ليبيا الجديدة ويرسي الاستقرار في المنطقة.وتناقلت الصحف نبأ فوز وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، بسباق الوصول إلى رئاسة وزراء بريطانيا بعد تراجع منافسه الأول بوريس جونسون، وعدم تمكن منافسته الثانية، بيني مورداونت، من الحصول على دعم كافٍ من قبل أعضاء حزب المحافظين لدخول المنافسة على زعامة حزب المحافظين.// انتهى //11:15ت م0048