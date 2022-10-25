الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسحصدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس، جائزة الابتكار التعاوني 2022م, التي قدمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد حصول المنصة الرقمية "وايتهيلمت" على الجائزة، على هامش منتدى التقنية الرقمية، بصفتها منتجاً محلياً ريادياً مُبتكراً.وتُستخدم المنصة لإدارة وأتمتة متابعة تشييد المشاريع الهندسية باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، في ضوء خطط المؤسسة للإسهام في توسيع البنية التحتية الرقمية السعودية، وتعزيز نمو فرص توطين الصناعات وريادة الأعمال والابتكار والتنوع الاقتصادي، وتوظيف التقنية والبرمجة الذكية لتطوير البرامج المعززة للأداء وإدارة المشاريع، وتمكين المحتوى التقني المحلي من تطوير صناعة التحلية، وفتح آفاق أوسع للابتكار الرقمي للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.// انتهى //11:15ت م0049