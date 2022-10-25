عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
الثلاثاء 1444/3/29 هـ الموافق 2022/10/25 م واس
جدة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
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11:19ت م
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