جدة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //11:19ت م0051