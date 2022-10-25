عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
الثلاثاء 1444/3/29 هـ الموافق 2022/10/25 م واس
جدة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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11:19ت م
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