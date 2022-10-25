تونس 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس التمديد في فترة قبول الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة لثلاثة أيام لتمكين المترشحين من استكمال ملفاتهم.وأوردت في الشأن المغاربي ترحيب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بـ"استئناف الحوار" بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري وحثّ جميع الأطراف على الانخراط في حوار شامل.وتطرّقت صحف الثلاثاء في الشأن الدولي إلى انتخاب حزب المحافظين البريطاني وزير المالية السابق ريشي سوناك رئيساً له وسيصبح بالتالي رئيساً للوزراء الجديد في البلاد بعدما فشلت منافسته بيني موردنت في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.// انتهى //11:24ت م0053