دكا 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسلقي تسعة أشخاص حتفهم بعد أن ضرب إعصار /سيترانج/ ساحل بنجلاديش اليوم.وقالت المسؤولة بغرفة التحكم بقسم إدارة الكوارث كامرون ناهار في تصريح لها إنه تم تسجيل تسع حالات وفاة مرتبطة بالإعصار حتى الآن وما زلنا نقيّم حجم الأضرار.من جهته أشار المسؤول بالحكومة المحلية رايهان محبوب أن الإعصار دمر حقولًا واسعة في المنطقة، كما أسقط الكثير من الأشجار والأعمدة الكهربائية.وكانت الحكومة قد قامت بإجلاء أكثر من 300 ألف شخص قبل وصول الإعصار؛ حيث غمرت المياه المناطق المنخفضة عقب تحوّل المنخفض لإعصار مساء أمس الاثنين.// انتهى //11:25ت م0054