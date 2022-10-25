أبوظبي 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اليوم أعمال الدورة الـ 26 من (المؤتمر العالمي للتطوع) الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت شعار "التطوع بهدف المنفعة المشتركة: تحسين ظروف الحياة للأفراد والمجتمعات"، وتستمر أعماله حتى 27 أكتوبر الجاري، في مركز أدنوك للأعمال.ويعد المؤتمر أكبر تجمع دولي لخبراء العمل التطوعي والمتطوعين على مستوى العالم، ويتم تنظيمه من قبل الرابطة الدولية للجهود التطوعية، و (مؤسسة الإمارات), المؤسسة الوطنية التي تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي احتياجات الدولة وتعزز المرونة نحو تنمية مجتمعية مستدامة.ويهدف المؤتمر إلى خلق بيئة داعمة ومشجعة على التواصل والتبادل المعرفي واكتساب المزيد من الخبرات، لأولئك الذين يؤمنون بضرورة العمل التطوعي لتحسين وتطوير المجتمعات، وحياة المتطوعين على حد سواء، حيث يعد التطوع أحد المرتكزات الإستراتيجية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.كما يعد المؤتمر من أهم الفعاليات الدولية التي تتناول قضايا التطوع, ودوره المستمر في عملية تنمية المجتمع والدول على حد سواء، ويحظى بحضور مئات المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ورواد العمل التطوعي من أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك بهدف مشاركة خبراتهم وتطلعاتهم عن أهمية التطوع ودوره في تنمية المجتمعات والدول.// انتهى //11:32ت م0055