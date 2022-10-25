سكاكا 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية, حرص واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - على سلامة وراحة المواطنين والمقيمين، وتطوير منظومة السلامة المرورية التي تُعد ركيزة أساسية لجودة الحياة.جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة في الإمارة اليوم، بحضور جميع الأعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.وجرى خلال الاجتماع استعراض ما طرح في الاجتماع السابق مع مناقشة مقترحات وتوصيات اللجنة التنفيذية، ومعالجة النقاط السوداء التي تكثر بها الحوادث المرورية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.وناقش الاجتماع أهمية تفعيل برامج التوعية والبرامج والمبادرات المتنوعة، والتركيز على فئة الشباب لبناء قاعدة متينة من السائقين الواعين بأهمية تعليمات السلامة، بهدف تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة ، وكذلك مناقشة بدء الاستعدادات لاستضافة إمارة المنطقة للجان السلامة المرورية.وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.// انتهى //11:44ت م0057