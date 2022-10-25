الدمام 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسينظم نادي الأحساء الأدبي غداً، محاضرة تحت عنوان "ثنائية العلم والجمال"،تتحدث عن المضامين الثنائية التي تتشكل منها مفاهيم القيم الجمالية في ضوء المعطيات الإنسانية المبنية على نتائج علمية ذات صلة بالناس والحياة، وذلك في مقر النادي بالمحافظة.كما يقيم ركن الأديب بالنادي في اليوم نفسه، نشاطه الشهري تحت عنوان "كيف أكون مبدعًا؟" الذي يهتم بتنمية مواهب الطفل وتطوير قدراته المعرفية.ودعا "أدبي الأحساء" الجميع إلى الاستفادة من المناشط النوعية والفعاليات والبرامج والدورات المتنوعة التي يقدمها على مدار العام.// انتهى //12:47ت م0071