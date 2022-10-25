سياسي / ملك البحرين وسلطان عمان يستعرضان العلاقات والتعاون بين البلدين
الثلاثاء 1444/3/29 هـ الموافق 2022/10/25 م واس
المنامة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واس
عقد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، اليوم في قصر الصخير ، اجتماعًا مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الذي يزور مملكة البحرين حالياً.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، إلى جانب بحث مستجدات القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي .
// انتهى //
12:49ت م
0072