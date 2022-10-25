المنامة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسعقد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، اليوم في قصر الصخير ، اجتماعًا مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الذي يزور مملكة البحرين حالياً.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، إلى جانب بحث مستجدات القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي .// انتهى //12:49ت م0072