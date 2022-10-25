رام الله 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، فجر اليوم، وأدت إلى استشهاد خمسة شبان، وإصابة العشرات بالرصاص الحي بينهم إصابات خطرة، وجريمة إعدام شاب, شمال رام الله.واعتبرت الوزارة في بيان، أن هذه الجرائم هي تنفيذ لسياسة حكومية إسرائيلية رسمية، هادفة لفرض التعايش مع الاحتلال، تمهيدًا لتنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية وتعميق الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية.وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية, الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، كما طالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها فورًا.ونوهت إلى أنها ستتابع هذه الجرائم المتواصلة مع المحكمة الجنائية الدولية، وتطالبها بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها وصولًا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين.// انتهى //12:50ت م0073