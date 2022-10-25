الدمام 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام, أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في مباني ومرافق مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام والبالغ عددها 31 مبنى بإجمالي مساحة 710 آلاف متر مربع، وذلك وفقًا لأفضل المعايير العالمية.وعن تفاصيل المشروع؛ أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة للمستشفى، حيث جرى تطبيق 6 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة؛ تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، كما تتضمن المعايير تركيب نظام إدارة المبردات، واستبدال بعض وحدات التكييف بأخرى مرشدة لطاقة وذات كفاءة أعلى، مع تركيب محركات ذات تردد متغير عليها (VFDs).كما شملت المعايير استبدال بعض مضخات مياه التبريد وتركيب أجهزة ذات تردد متغير تتحكم بمضخات المياه المبُردة، واستبدال محركات وحدات مناولة الهواء بأخرى مرشدة للطاقة وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد.وستقوم "ترشيد" بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية والطبية، وتركيب حساسات التحكم، بالإضافة إلى تركيب نظام التحكم بالمباني (BMS) في المكاتب والعيادات والمرافق التابعة للمستشفى.// انتهى //12:53ت م0074