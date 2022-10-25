بريدة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واستواصل أمانة منطقة القصيم أعمال التحسين ونشر الرقعة الخضراء بعدد من الطرق والشوارع والميادين العامة بمدينة بريدة.وأكدت أمانة القصيم أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع مبادرة السعودية الخضراء, بهدف تحسين جودة الحياة، حيث قامت الأمانة بزراعة 4000 شجرة كمرحلة أولى في عدد من المواقع المستهدفة في خطة عمل الأمانة التجميلية متزامنة مع تنفيذ المبادرة الطموحة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030, وأهدافها من البرامج النوعية والهادفة لزيادة المساحات الخضراء.وأشارت الأمانة إلى أنها جمّلت عدداً من الطرق والشوارع بمدينة بريدة بأشجار متنوعة وخصصت لكل طريق أو شارع نوعاً واحداً من التشجير، فيما خصصت الأمانة الأشجار الكبيرة والمعمرة للحدائق والمتنزهات، فيما جرى زراعة أنواع من الأشجار المزهرة والعطرية في طريق البخاري ببريدة.وبينت أمانة القصيم أن اختيارها لأنواع محددة من الأشجار والشجيرات, التي قامت بزراعتها في مواقع متعددة بمدينة بريدة جاء وفق محددات هامة راعت استهلاكها للماء، والاستفادة منها في الظل صيفا وتحملها لظروف المنطقة المناخية كما ستواصل الأمانة اعمالها في زراعة الأشجار والشجيرات لتحسين وتجميل المشهد الحضري في مدينة بريدة وفق خطة عمل مرحلي.// انتهى //12:56ت م0075