الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسعقد وكلاء وزارات الثقافة بدول مجلس التعاون اليوم, اجتماعهم التحضيري للاجتماع (26) لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس، برئاسة وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية بالمملكة العربية السعودية – رئيس الدورة الحالية - المهندس فهد عبدالرحمن الكنعان، ومشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري, وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من البنود المعروضة على جدول الأعمال الذي يأتي في مقدمته، قرارات وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - في الدورة (42) للمجلس الأعلى الموقر، ومتابعة قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس التي تدعم مسيرة العمل الثقافي في دول المجلس، وما جرى تنفيذه في إستراتيجية الثقافة لدول مجلس التعاون 2020 - 2030م، ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون الدولي في المجال الثقافي، والعديد من البنود والمقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مسيرة العمل الثقافي الخليجي المشترك.واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات سيتم عرضها في الاجتماع القادم لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون، المقرر عقده غداً.// انتهى //12:57ت م0077