الكويت 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 3ر22 نقطة ليبلغ مستوى 33ر7223 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 %.وتم تداول 9ر127 مليون سهم عبر 8372 صفقة نقدية بقيمة 18ر37 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيس 9ر27 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5369 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 % من خلال تداول 3ر69 مليون سهم عبر 3182 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 ملايين دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 3ر41 نقطة ليبلغ مستوى 2ر8102 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 51ر0 % من خلال تداول 5ر58 مليون سهم عبر 5190 صفقة بقيمة 5ر29 مليون دينار .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 10ر43 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5549 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 77ر0 % من خلال تداول 5ر60 مليون سهم عبر 2329 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 ملايين دينار .// انتهى //13:11ت م0078