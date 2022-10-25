القاهرة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اليوم في القاهرة فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز برئاسة مصر ومشاركة وزراء البترول والطاقة من 11 دولة عضواً وثمان دول بصفة مراقبين.وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع يستهدف القيام بدور فعال في توجيه ديناميكيات التحول الطاقي خاصة في مجال الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون بين دول المنتدى.وأشاد الوزير الملا بالدور الإيجابي والاستباقي للمنتدى في توحيد أصحاب المصالح المشتركة في مجال الغاز تحت منصة واحدة لمواصلة مناقشة وتبادل الخبرات والآراء والتنسيق بين جميع أعضائه.من جانبه قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب ، إن الاجتماع الوزاري يأتي في وقت هام يتطلب خيارات وحلولاً ابتكارية لضمان أمن إمدادات الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي وتحقق التوازن مع أهداف التنمية المستدامة.بدوره أكد الأمين العام للمنتدى محمد هامل، أهمية الحوار البناء والتعاون المشترك لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها العالم خاصة في أزمة الطاقة والتغيرات المتلاحقة التي تشهدها أسواق الطاقة.وأوضح أن منظمة الدول المصدرة للغاز تضم ١٩ دولة من ٤ قارات وتمثل ٧٢٪ من صادرات الغاز في العالم منذ إنشائها في عام ٢٠٠١، لافتاً إلى أن إجمالي استهلاك الغاز يمثل ٢٣٪ من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة، ومن المستهدف أن يصل إلى ٢٦٪ في عام ٢٠٥٠، باعتباره وقوداً أحفورياً نظيفاً وسيلعب دوراً محورياً في التحول الطاقي بشكل عادل وسلس نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.//انتهى//13:18ت م0084