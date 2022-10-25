نجران 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران "وحدة التطوع الصحي" بجمعية إرادة التوحد بالمنطقة، التي تهدف لخدمة ذوي الإعاقة وتقدم الفرص التطوعية عبر منصة وزارة الصحة.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، برئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة، غالية بنت يحيى السويدي، يرافقها أعضاء مجلس إدارة الجمعية.وبارك سموّه خلال اللقاء إطلاق الجمعية لمبادرة "عشرون دقيقة "والتي تهدف للتضامن مع ذوي اضطراب التوحد بمنطقة نجران، من خلال مشاركات مجتمعية تعود على هذه الفئة بالنفع.كما تسلّم سموه خلال اللقاء تقريراً تضمن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية، وأهم البرامج والمبادرات والاستشارات التي استهدفت ذوي اضطراب التوحد وأسرهم، كما تضمن التقرير الشراكات المجتمعية التي وقعتها جمعية إرادة التوحد بالمنطقة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول ما تقدمه الجمعية من أعمال خيرية، وجهود ملموسة بناءة، لدعم هذه الفئة الغالية على الجميع، مؤكداً أهمية تأهيلهم ورعايتهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع وتمكين المُلهمين والمبدعين منهم للمشاركة في إثراء الوطن في جميع المجالات وتقديم الخدمات لهم بما يُلبي تطلعات ذوي المصابين بطيف التوحد.// انتهى //13:26ت م0085