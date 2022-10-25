الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب وعدداً من قيادات المجموعة.واستمع سموه إلى نبذة عن المشروعات والبرامج الأكاديمية الصحية التي تقدمها مجموعة الحبيب والتطوير في القطاع الطبي على مستوى المنطقة.// انتهى //13:54ت م0094