الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسعقدت اللجنة الفنية الشبابية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ42 اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة وكيل وزارة شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين سارة إسحاق حسن، ومشاركة أعضاء اللجنة ممثلي وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس.وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة أبرزها: استحداث برامج وفعاليات وورش عمل مشتركة تُعنى بمجال العمل التطوعي وتضمينها في خطط العمل السنوية المشتركة، وتوصيات مخرجات منتدى الشباب الخليجي الأول، والعمل على وضع آليات عملية لتنفيذها، والروزنامة الزمنية للبرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة وأطرها التنفيذية للفترة (2023-2027)، وإعداد تصور عام لتنفيذ يوم الشباب الخليجي لعام 2023م في نسخته الثانية، وتكليف فريق عمل تكون مهمته وضع التصور متضمناً عنوانه وشعاره وأهدافه، وأطلعت اللجنة على تقرير لقاء شباب دول المجلس مع أقرانهم من شباب مملكة أسبانيا والذي نُظم خلال شهر مايو 2022م، بهدف تقييم البرنامج وتطويره، كما تم استعراض الخطة التشغيلية للجنة وما تحقق من إنجازات والعمل على تقييمها بهدف تطويرها، وفي إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وحددت اللجنة الفعاليات المشتركة للعام 2023م.// انتهى //14:16ت م0096