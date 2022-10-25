الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسشارك فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال في أعمال مبادرة الاستثمار في نسختها السادسة المقامة حالياً ، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية – تمكين نظام عالمي جديد" وذلك خلال القمة المصغرة ضمن برنامج المبادرة .وأوضح أن العالم أصبح متعدد الأقطاب وأن على الدول أن تتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية ،مشيراً إلى أن قارة أفريقيا ذات أهمية بالغة في الخارطة العالمية سواء من الناحية الجغرافية أو ماتحظى به من قدرات بشرية شابة وثروات طبيعية لم تستغل بعد، كما أنها تنمو بوتيرة متسارعة.وقال الرئيس السنغالي إن المجالات التي يمكن الاستثمار فيها في بلاده تتمثل في قطاعات السياحة والفندقة والإسكان وقطاع الضيافة والبنية التحتية مثل الطرق السريعة، وقطاع الغاز والبترول والموارد المعدنية والبتروكيماويات والزراعة.وتناول فخامة الرئيس السنغالي في حديثه إلى أن أفريقيا تعد قارة شابة حيث أن 77% من متوسط الأعمار فيها يصل إلى أقل من 35 عاماً، وأنه من المهم أن يتم العمل على تطوير العنصر البشري من خلال التعليم والوصول إلى تحقيق الأهداف الموضوعة من التطور والنماء.يذكر أن النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار تشهد مشاركة 6000 مشارك، فيما بلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلساتها التي يبلغ عددها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على مدى الأيام الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيو اقتصادي والمساواة في عالم غير متساوٍ وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.// انتهى //14:28ت م0098