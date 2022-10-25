الدمام 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "ابصر" بديوان الإمارة اليوم، توقيع عدداً من مذكرات التفاهم بين مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية " ابصر" والهيئة الملكية بالجبيل، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الصحفيين السعوديين، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.وثمن سموه تعاون كافة الجهات فيما يسهم في رفع مستوى التنسيق بينها لتفعيل المسؤولية الاجتماعية في المنطقة والمساهمة في تقديم خدمات اجتماعية متميزة ضمن أعمال القطاع الثالث.من جهتها أكدت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "ابصر" أن هذه الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المُجتمع المدني تهدف لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لديها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم في هذا الوطن، التي تأتي ضمن توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية لتعزيز الأهداف السامية من إنشاء المجلس وتحقيقاً لأهدافه الإستراتيجية في دورته الحالية، إضافة إلى الإسهام مع الجهود الوطنية في تنمية الإنسان والمكان وتعزيزها لدى أفراد المُجتمع.بدورها ،أوضحت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية "ابصر" لولوة الشمري أن الهدف من توقيع الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المُجتمع المدني؛ لتحقيق التكاملية بين القطاعات وأفراد المُجتمع والإسهام في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وتحقيقاً لأهداف المجلس في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الجهات الحكومية والخاصة.وقد مثل "ابصر" في التوقيع الأمين العام لولوة الشمري ومثل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان ومثل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وهيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك فيما مثل الهيئة الملكية بالجبيل خلف الشمري، وهيئة حقوق الإنسان نوال البواردي.// انتهى //14:29ت م0099