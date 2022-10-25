الدمام 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في 14 نوفمبر المقبل، فعاليات " المؤتمر الدولي العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشّرق الأوسط "، الذي تنظمه الجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط، على مدى 4 أيام، تحت عنوان "الأمن ممكن للنمو الاقتصادي"، بمركز معارض الظهران "إكسبو".ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المرونة الأمنية عن طريق استقطاب التقنيات والخبرات الإقليمية والعالمية، وحماية المرافق الحساسة، والرقمنة الأمنية، وتوطين الصناعات والقطاعات الخدمية الأمنية وتمكين المرأة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، بالتعاون والتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين.ويستقطب المؤتمر عددا من المتخصصين في هذا المجال، وسيوفر برامج تدريبية أمنية متخصصة، من خلال المعرض المصاحب الذي يضم شركات سعودية وعالمية، للإسهام في تعزيز تطبيق التعليمات وأنظمة الأمن والسلامة التي من شأنها المحافظة على سلامة الأفراد والمنشآت على حد سواء.// انتهى //14:39ت م0101