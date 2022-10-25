الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واساختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم، ورشة العمل المعنية بالعمل الإغاثي، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور أمين عام التحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء في التحالف.وناقشت الورشة سبل التنسيق ودعم وتعزيز العمل الإغاثي المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والتحالف الإسلامي لكل ما من شأنه العمل على دعم الدول المتضررة من الإرهاب والعنف بشتى أشكاله ومجالاته، كما قدم مركز الملك سلمان نبذه عن آليات التعامل وإيصال المساعدات تبعاً لإطار القانون الدولي المعني بالعمل الإنساني.يأتي هذا التعاون الذي سبق توقيع اتفاقية مشتركة بين الطرفين تعزيزاً للشراكة الإستراتيجية بين التحالف الإسلامي ومركز الملك سلمان للإغاثة .// انتهى //14:41ت م0102