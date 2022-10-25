الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التايلندية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، اجتماعًا مع نظيرتها في مملكة تايلند برئاسة براينجونتونج ، وذلك - عبر الاتصال المرئي - .وأكد الربيعة الدور الكبير الذي تقوم به اللجان البرلمانية في تعزيز العلاقات ومدِّ جسور التعاون بما في ذلك التبادل التجاري وخلق الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين .وأشار خلال الاجتماع إلى أهمية العمل التشاركي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية العالمية التي تشهدها المنطقة والعالم،مستعرضًا جهود المملكة في تطوير وتحسين البنية التحتية للقطاعات الحيوية في المملكة وفقًا لرؤية 2030 ، مُشيراً إلى المبادرات التي تحملها الرؤية ، والتنمية التي تشهدها المملكة.وأكد المجتمعون على أهمية تبادل الزيارات البرلمانيةبين البلدين، وتعزيز التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ومجلس النواب التايلندي ، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين اللجنتين التي تسهم في تعزيز العلاقات البرلمانيةبينهما، وتقوية التعاون الثنائي بينهما في شتى المجالات.كما جرى خلال الاجتماع استعراض عددٍ من الموضوعات ذاتالاهتمام المشترك بين البلدين، للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.// انتهى //14:51ت م0105