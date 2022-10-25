المنامة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,861.07 نقطة بانخفاض قدره 2.71 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 653.81 نقطة بانخفاض قدره 0.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة سبعة ملايين و892 ألفاً و978 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 975 ألفاً و458 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 37 صفقة.// انتهى //14:56ت م0107