الباحة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسرأَس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس مجلس المنطقة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة، دورة مجلس المنطقة الرابعة للعام المالي 2022م، بحضور جميع أعضاء المجلس.وثمن سموه الدعم غير المحدود الذي تحظى به المنطقة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله. وأكد مديرو القطاعات الحكومية بالمنطقة ضرورة متابعة قرارات المجلس ومتابعة المشاريع لتطويرها والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، واستُعرِضت خلال الجلسة أهم احتياجات المنطقة من المشاريع التنموية المستقبلية.بعد ذلك استعرضت أعمال المجلس والتوصيات المقررة.// انتهى //15:48ت م0122