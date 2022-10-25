حائل 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التقرير السنوي لفرع هيئة الصحفيين بالمنطقة ، مطلعًا على أبرز أنشطة وبرامج هيئة الصحفيين.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير فرع الهيئة بالمنطقة عبداللطيف المساوي، وعدد من منسوبي الفرع.وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الصحفيين بالمنطقة ، متطلعاً لمضاعفة الجهود والعمل على كل ما يسهم في الارتقاء بجودة وتميز الرسالة الإعلامية في المنطقة ، متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم الإعلامية.من جانبه قدم مدير فرع هيئة الصحفيين بالمنطقة شكره وتقديره لسمو أمير حائل على الدعم والاهتمام بالإعلاميين بالمنطقة.// انتهـى /15:57ت م0126