عمّان 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينتي نابلس ورام الله فجر اليوم، واستنكرت بشدة حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف سيدفع الجميع ثمنها.وحذرت وزارة الخارجية الأردنية، أن العنف لن يولّد إلا المزيد من العنف وأن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والإجراءات التي تكرس الاحتلال مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته، ويهدد الأمن والاستقرار، ويقتل ما تبقى من أمل بفرص تحقيق السلام العادل وبجدوى العملية السلمية.وأكدت الوزارة ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي كل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين وجميع إجراءاتها غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.وشددت على أهمية تحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.// انتهى //16:01ت م0128