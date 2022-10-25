لندن 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واستسلم ريشي سوناك رسميًا رئاسة وزراء بريطانيا اليوم، عقب استقباله من قبل الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام بلندن، وطلب منه تشكيل حكومة جديدة.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في أول خطاب له: إن المملكة المتحدة تواجه أزمة اقتصادية عميقة، مؤكدا أن من صميم أجندة حكومته السعي إلى استقرار اقتصادي.يذكر أن قصر باكنغهام قد ذكر في بيان أن ليز تراس قدمت رسميًا استقالتها للملك تشارلز الثالث في وقت سابق اليوم.// انتهى //16:05ت م0129