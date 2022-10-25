القاهرة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.5 مليارات جنيه ليصل إلى 716 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 1.9 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 49ر1% مسجلاً 10475.02 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 68ر0% ليصل إلى 2209.16 نقاط، وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي خسر 0.27% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 3169.99 نقطة.// انتهى //16:14ت م0130