جيزان 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، الاجتماع التنسيقي لخطة تشغيل الإسعاف الجوي بالمنطقة.واطلع سموه خلال الاجتماع على الخطة التنفيذية لتشغيل الخدمات الإسعافية المتطورة في المنطقة، والمشاريع المنجزة للبنية التحتية كالمهابط والاتصالات الرقمية وغرف العمليات الرئيسة، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تهدف للرقي بالخدمات الإسعافية في منطقة جازان ومنها تغطية جزر محافظة فرسان.حضر الاجتماع المدير العام لفرع الهلال الأحمر السعودي بجازان الدكتور عادل عريشي وممثلوا الجهات الحكومية بالمنطقة.// انتهى //16:21ت م0131