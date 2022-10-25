سكاكا 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، العزاء والمواساة إلى الشيخ عبدالسلام الشفق رئيس محكمة الاستئناف السابق في وفاة شقيقه عبدالعزيز - رحمه الله - .جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنزلهم بمدينة سكاكا ، حيث كان في استقباله الشيخ عبدالسلام وأبناء الفقيد وذويه.وسأل سموه الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جانبه قدم الشيخ عبدالسلام شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على مواساته ومشاركته لهم في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.// انتهى //16:21ت م0132