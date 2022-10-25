الرياض 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واستناولت جلسة "الأركان الأربعة الحاسمة للتحول الرقمي" ضمن فعاليات الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، الحوسبة السحابية، وسرعة الحصول على البيانات والمعلومات، والأمن السيبراني.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud توماس كوريان أن الشركات الكبيرة تستخدم الحوسبة السحابية مع الخدمات اللوجستية والبيانات التي في (قوقل) للحصول على أفضل المنتجات والخدمات، مفيدًا أن الشركات تستغرق وقتًا طويلًا لمعرفة بياناتها والربحية وقياس إنتاجها، مبينًا أنه في حال الحصول على المعلومات بسرعة يسهم ذلك في اتخاذ القرارات بسرعة وبذلك يوجد ميزة تنافسية يستفيد منها الجميع لمعرفة خط إنتاجها وربحيتها.وبين أنه مع وجود البيانات الضخمة أصبح من السهل سرقة البيانات في حال عدم توفر البرمجيات لحمايتها، ويعزى ذلك لوجود ثغرة تمكن المخترق الدخول عبرها وسرقة البيانات والمعلومات، مؤكدًا أهمية مراجعة الشركات لنظمها التقنية وبناء الأمان داخل منصاتها بدلاً من استيرادها وتقديم أفضل الخدمات والتقنيات لتمكين الأشخاص من تعقب المجرمين السيبرانيين والكشف عنهم.وأفاد أن الشركة قدمت عددًا من الخدمات لعدد من الشركات الكبيرة ومنها المتخصصة في الأمور المالية أو وسائل التواصل الاجتماعي بهدف حمايتها من الاختراق والاستفادة من تقنيات قوقل، منوهًا بأن الاستدامة هي أحد الأمور المهمة في (قوقل)، مستعرضًا تجارب الشركة في العديد من الجهات الحكومية في المملكة وأوروبا لمعرفة المنتجات التي يمكن تقديمها لجعلها مستدامة لدى المستهلكين ومنها المنتجات الغذائية والزيوت وذلك عبر فهم البيانات والأدوات واتخاذ القرارات الأفضل وإنتاج المنتجات بطريقة أكثر استدامة.// انتهى //16:22ت م0135