اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 520 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في إقليم السند بباكستان
الثلاثاء 1444/3/29 هـ الموافق 2022/10/25 م واس
إسلام آباد 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واس
وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 520 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة جامشورو بإقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.640 فردًا .
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.
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16:59ت م
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