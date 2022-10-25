ماو 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ماو بجمهورية تشاد، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي ينفذ من 13 حتى 20 أكتوبر2022م.وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 4.238 حالة، ووزع 849 نظارة طبية، وأجرى 402 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //16:59ت م0153