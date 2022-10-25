جدة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة، اليوم، الاجتماع التنسيقي لبرنامج مدينة جدة الصحية، بحضور عدد من الجهات الحكومية، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة جدة.واطلع خلال الاجتماع على برنامج مدينة جدة الصحية والأحياء التي سيتم تطبيق البرنامج فيها واللجان الفرعية واختيار هوية البرنامج والتوصيات والمقترحات لتطبيق البرنامج.وكان سموه قد دشن البرنامج العام الماضي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 للإسهام في الارتقاء بحياة المواطنين وصحتهم في ظل الوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.يذكر أن محافظة جدة تسعى من خلال برنامج مدينة جدة الصحية، لتعزيز وتحسين الصحة وجودة الحياة في المحافظة، والارتقاء بجدة لتضاف لباقي مدن المملكة التي سبق أن حصلت على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية، إضافة لتفعيل العديد من الجوانب الإيجابية في المحافظة سواء " الصحية، والبيئية، والتنظيمية، والتنمية المستدامة.// انتهى //17:01ت م0154