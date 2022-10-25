الخوخة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسقدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 41.496 مستفيدًا خلال شهر سبتمبر 2022م.وراجع عيادة الطوارئ 3.991 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 4.014 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.424 حالة، وعيادة الأطفال 1.761 طفلاً، وعيادة الوبائيات 2.172 فردًا، فيما استفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 1.626 شخصًا، وعيادة التغذية 222 فردًا، وعيادة خدمة التحصين 194 شخصًا، فيما راجع قسم التضميد والجراحة 1.001 مستفيد، وصرفت الأدوية لـ 15.733 مستفيدًا، كما راجع عيادة التوليد 144 مستفيدًا، وأُجري 5.722 فحصًا مخبريًا، وراجع قسم التوعية والتثقيف 3.460 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 32 مستفيدًا.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الرعاية الصحية 5.160 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 35 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 94 مستفيدًا، وعيادة تخطيط القلب 18 فردًا.//انتهى //17:01ت م0155