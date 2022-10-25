سقطرى 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل والحروق والتشوهات في محافظة سقطرى، بمشاركة 13 متطوعًا من مختلف التخصصات، وذلك خلال المدة من 21 حتى 28 أكتوبر 2022م.وقدم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة الاستشارات الطبية ووزع الأدوية، وأجرى 15 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وترسيخًا لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:01ت م0156