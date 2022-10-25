ثقافي / ملتقى أدبي مكة يدشن دورته السادسة لمناقشة "الشعرية الرقمية"
الثلاثاء 1444/3/29 هـ الموافق 2022/10/25 م واس
مكة المكرمة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واس
ناقش الملتقى الدوري السادس لنادي مكة الثقافي الأدبي اليوم ، " الشعرية الرقمية .. مستجدات الأدب الرقمي وتحدياته " .
وأوضح رئيس مجلس إدارة أدبي مكة المشرف العام على الملتقى، الدكتور حامد الربيعي، أن الملتقى سيقدم فيه أوراق عمل نوعية جادة في مجال التقنية والأدب .
وكشف الربيعي أن الملتقى حرص على أمرين، أحدهما: أن نخرج تلك البحوث وأوراق العمل في كتاب بعد الملتقى مباشرة، والآخر طباعة ونشر كتاب جديد في موضوعه ذي صلة وثيقة جداً بالملتقى، بعنوانه: "السرد الوسائطي – الآلية والممارسة".
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17:25ت م
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