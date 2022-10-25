مكة المكرمة 29 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 م واسناقش الملتقى الدوري السادس لنادي مكة الثقافي الأدبي اليوم ، " الشعرية الرقمية .. مستجدات الأدب الرقمي وتحدياته " .وأوضح رئيس مجلس إدارة أدبي مكة المشرف العام على الملتقى، الدكتور حامد الربيعي، أن الملتقى سيقدم فيه أوراق عمل نوعية جادة في مجال التقنية والأدب .وكشف الربيعي أن الملتقى حرص على أمرين، أحدهما: أن نخرج تلك البحوث وأوراق العمل في كتاب بعد الملتقى مباشرة، والآخر طباعة ونشر كتاب جديد في موضوعه ذي صلة وثيقة جداً بالملتقى، بعنوانه: "السرد الوسائطي – الآلية والممارسة".// انتهى //17:25ت م0159